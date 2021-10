ப்ரமோவில் வருவதற்காக தான் இப்படி பண்ணுகிறாரா அபிஷேக்...காண்டாகும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தன் வாயை திறந்து நெட்டிசன்களிடம் வசமாக மாட்டியிருக்கிறார் அபிஷேக் ராஜா.

என்ன பண்ணினாலும் அதில்ஒரு காரணம் இருக்கும் என்பதை தற்போது ரசிகர்களும் புரிந்துவிட்டனர்.

ஏற்கனவே ரசிகர்கள் இதையே சொல்லிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் தற்போது அபிஷேக் தன்னுடைய வாயால் தானே ஒப்புக்கொண்டது சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

உயரதிகாரி கொலை செய்யச் சொன்னால் செய்வீர்களா? பாலியல் வழக்கில் எஸ்.பிக்கு உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி

English summary

Abhishek's open statement that he is doing all this work to get into the current latest promo has created a stir among the fans. Netizens who do not like him say that whatever he is playing, he will leave this week. But his ardent fans continue to support him.