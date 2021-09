ஒரு வாரமா ஒரே கான்செப்ட்டை சுத்தியே வராங்களே ராஜா ராணி..கதறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விறுவிறுப்பு வேண்டுமென்பதற்காக சீரியலில் ஒரு வாரமா ஒரு கான்செப்டில் ராஜா ராணி ப்ரோமோ வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது.

ஒரே ஆக்சிடென்ட் சீனை எத்தனை நாட்களுக்குத்தான் பார்த்துக்கொண்டு இருக்க என்று மீம்ஸ்களை நெட்டிசன்கள் பறக்கவிட்டு வருகின்றனர்.

சீரியல் என்றாலும் ஒரு நியாயம் வேண்டாமா என்று ரசிகர்கள் பலரும் கமெண்ட்களில் கொந்தளித்து வருகின்றனர்.

English summary

Though the Serial Raja Rani 2 Serial is being telecast on Vijay TV, fans and actresses are also raving about the serial's Brahmas as they continue to focus on the same scenes and memes are spreading more over the post.