பருத்திவீரன் டாஸ்க்கில் உண்மையான வெற்றி வீரன் ராஜூ தான்...கொண்டாடும் அவருடைய ரசிகர்கள்

சென்னை: இந்த வார தலைவர் பதவிக்காக நடந்த போட்டியில் ஆரம்பத்திலிருந்தே முதலிடத்தில் விளையாடிய ராஜூவுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

ராஜூ விளையாட்டில் ஜெயிக்க வில்லை என்றாலும் அவர்தான் உண்மையான பருத்திவீரன் என்று அவருடைய ரசிகர்கள் பட்டங்களை வழங்கி வருகிறார்கள்.

ராஜுவின் கருத்துதான் ரசிகர்களின் வேதவாக்காக இருந்து வருகிறது என்பது தற்போது நிரூபணமாகியிருக்கிறது.

ராஜூ கூடவே இருந்தாலும் அண்ணாச்சி ராஜூவை பற்றி பேசியது சரிதானா?? கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Raju came first in the Paruthiveeran task from the beginning but he stayed behind at the last moment. But fans are saying that his honest game has impressed the fans.