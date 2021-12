கடைசி நாளில் உமாபதி அவராகவே இல்லை...என்ன நடந்தது.. இதுதான் காரணமா??

Television

சென்னை: கடைசிநாள் டாஸ்கில் உமாபதி யின் செயல்பாடுகள் ரசிகர்களை குழப்பமடைய செய்துள்ளது.

முதல் டாஸ்க்கில் இருந்து இவரை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் ரசிகர்களுக்கு கடைசியில் அதிர்ச்சியை கொடுத்துவிட்டார்.

உமாபதியின் தோல்வி ரசிகர்களை ஏமாற்றம் அடையச் செய்துள்ளது.

English summary

Fans are confused to see Umapathy's performance in the Survivor last day match. He has stated that this is the reason for his action.