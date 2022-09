மகாலட்சுமி பணத்திற்காக திருமணம் செய்து கொண்டாரா..! அட இப்படி சொல்லிவிட்டாரே வனிதா!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை ஆன மகாலட்சுமி தயாரிப்பாளர் ரவீந்தரை திருமணம் செய்து கொண்டது சமூக வலைத்தளத்தில் பல்வேறு யூகங்களை எழுப்பி இருக்கிறது.

மகாலட்சுமியின் திருமணத்திற்கு பிறகு அவரைப் பற்றி நடிகை வனிதா வெளியிட்ட தகவலால் ரசிகர்களின் மத்தியில் சலசலப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறதாம்.

மகாலட்சுமியை பற்றி இப்படியெல்லாம் வனிதா பேசுவார் என்று எதிர்பார்க்காத ரசிகர்களுக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சி இருக்கிறதாம்.

English summary

Many accusations are coming against Mahalakshmi on social media that she married Ravinder for money. Vanitha can't be all that about it. None of the producers have that much money. He is acting in serials. Since her character is on par with the heroines, she is also getting more salary. He advised the fans that no one should hurt such a woman with a bad name.