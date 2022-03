என்னா தைரியம்! பண்பு! உங்கள் ரசிகையாக இருப்பதில் பெருமை.. வனிதா விஜயகுமார் போட்ட போஸ்ட்!

Television

oi-Vishnupriya R

சென்னை: மனைவியை கேலி செய்த ஆங்கரை ஆஸ்கர் நாயகன் வில் ஸ்மித் ஓங்கி அறைந்ததை வரவேற்ற நடிகை வனிதா விஜயகுமார் நான் உங்கள் ரசிகை என்பதில் பெருமை கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்னர் 94 ஆவது ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறந்த ஆவணப் படத்திற்கான விருதை அறிவிக்க வந்தார் நடிகர் கிறிஸ் ராக்.

அப்போது அவர் வில் ஸ்மித்தின் மனைவி ஜேடா பின்கெட் ஸ்மித்தின் தலைமுடி குறித்து நகைச்சுவையாக பேசினார். ஜேடாவுக்கு உடல்நலப் பிரச்சினை காரணமாக அவரது தலைமுடி உதிர்ந்து கொண்டே வருவதால் அவராகவே மொட்டை அடித்துவிட்டார்.

English summary

Vanitha Vijayakumar welcomes Will Smith's assault and his apology and she is proud to be his big fan.