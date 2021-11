துல்கருடன் தூக்கலான வீடியோ வீடியோ வெளியிட்ட ரக்ஷன்...மீண்டும் சம்பவம் இருக்குமோ

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:வீஜே ரக்ஷன் லேட்டஸ்ட்டாக போட்டிருக்கும் ரீல்ஸ் வீடியோவைப் பார்த்து சந்தோசம் அடைந்தாலும், சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பி வைரலாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

வீஜே ரக்ஷன் போட்டுள்ள வீடியோவில் அவருடன் இன்னொரு நபர் இருப்பதுதான் சந்தேகத்திற்கு முக்கியக் காரணமாக இருக்கிறது.

அந்த நபர் வேறு யாரும் இல்லை கேரள திரையுலகம் மட்டுமின்றி பிற மொழிகளிலும் தன் இயல்பான நடிப்பால் முத்திரை பதித்து வரும் துல்கர் சல்மான் தான்.

English summary

A reels video with Dulquer Salmaan near Rakshan with coffee cup in hand went viral on Instagram. Fans are raising questions as to whether they are going to act in films again.