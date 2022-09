வரிசையா இப்படியா வம்பு பண்ணுவாங்க, கோபத்தில் ராதிகா.. கடுப்பான கோபி.. கடைசியில் இப்படி மாறிட்டாரே!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் தற்போது எதிர்பாராத பல ட்விஸ்ட் நடந்திருக்கிறது.

கோபி ராதிகா திருமணம் நடக்குமா? நடக்காதா? என்று எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு இந்த ஒரு முடிவு வியப்பை கொடுத்திருக்கிறது.

மணமேடையில் இருக்கும் கோபி இடம் தகராறு செய்யும் குடும்ப உறுப்பினர்களை பார்த்து ராதிகாவின் மனமாற்றம் இப்படியாகும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லையாம் ரசிகர்கள்.

பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இருந்து விலகிய ஆர்யன்...

English summary

Many unexpected twists have happened in bakkiyalakshmiserial. Will Gopi ,Radhika get married? Won't happen? This result has surprised the fans who expected that.