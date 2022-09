இந்த ஒரு அடிப்படை அறிவு கூட இல்லையா..?? பிரபல சீரியலை கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

Television

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ராஜா ராணி சீரியல் தற்போது நெட்டிசன்களால் அதிகமாக கலாய்க்கப்பட்டு வருகிறது.

ராஜா ராணி சீரியல் லேட்டஸ்ட் ப்ரோமோ கொஞ்சம் கூட லாஜிக் இல்லாமல் இருந்து வருகிறது என்று பலர் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

சீரியல் என்றால் அப்படி இப்படி இருக்கத்தான் செய்ய வேண்டும் ஆனால் இதன் மூலமாக ரசிகர்களுக்கு தப்பானதை புகுத்தி விடக்கூடாது என்று நெட்டிசன்கள் கருத்துக்களை சர மாறியாக இறக்கி வருகிறார்கள்.

English summary

When Sandhya selected in the TNPSC exam and goes for an interview While going to Chennai by bus with her husband, the bus breaks down unexpectedly. Will Sandhya attend the interview as she is going for the interview in the morning??Or not? While the fans are waiting for that, the last highlight of this promo will be Sandhya going for the IPS interview on time?? They have concluded that.