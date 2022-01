எளிமையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்...அனுபவங்களை உருக்கமாக கூறி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய விஜே அஞ்சனா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிரபல விஜே அஞ்சனா தனக்கு கோரானா பாதித்துள்ளதை பற்றி இன்ஸ்டாகிராமில் ரசிகர்களுக்கு தெரியப்படுத்தியுள்ளார்.

பரவிவரும் கோரானாவை யாரும் எளிமையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்றும் அதைப்பற்றி தெளிவாக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

English summary

Celebrity VJ Anjana has revealed to fans on Instagram that he has been affected by Corona.He has made it clear that no one should take the spreading corona lightly and make it clear.