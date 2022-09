இப்ப ரொம்ப சந்தோசமா இருக்கேன்.. ஆசை நிறைவேறி விட்டது. விஜே தீபிகாவின் உருக்கமான வார்த்தைகள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜே தீபிகா தற்போது தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை கூறி வெளியிட்ட வீடியோவிற்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

பல நாட்களாக ஆசைப்பட்டது தற்போது நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் தீபிகா ஆனந்த கண்ணீரை சிந்தி இருக்கிறார்.

தனது சொந்த உழைப்பிலே அவர் கட்டிய வீடு பற்றி உருக்கமான தகவல்களை கூறியுள்ளார்.

வீடு சிறுசு தான் ஆனால் மனசு பெருசு.. விஜே தீபிகாவுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறும் ரசிகர்கள்

English summary

VJ Deepika has now released a video saying that her long-time wish has come true. For the first time, he built a small house with his own labor. He has happily told his fans that it is as their family had imagined. He said fervently that he is very happy now, his wish for many days has been fulfilled.