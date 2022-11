பாரிஸில் காதல் மனைவியின் ஆசையை நிறைவேற்றிய அஜய் கிருஷ்ணா... வேற லெவல் வளர்ச்சிதான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சூப்பர் சிங்கர் அஜய் கிருஷ்ணா தன்னுடைய மனைவியோடு ஈபிள் டவர் முன்பு எடுத்த புகைப்படத்தை வெளியிட்டு மகிழ்ச்சியை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

கர்ப்பமாக இருக்கும் மனைவியோடு இரண்டாவது திருமண நாளை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடிய அஜய் கிருஷ்ணாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

காதல் மனைவியின் ஆசையை நிறைவேற்றிய அஜய் கிருஷ்ணா வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு வளர்ச்சியா என்று ரசிகர்கள் வியந்து போயிருக்கிறார்களாம்.

கணவரின் பிறந்த நாளில் கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை பகிர்ந்த அஜய் கிருஷ்ணா மனைவி.. அட இத்தனை மாதமா?

English summary

Super singer Ajay Krishna shared his happiness with his fans by posting a photo taken with his wife in front of the Eiffel Tower. Congratulations are increasing for Ajay Krishna who happily celebrated his second wedding anniversary with his pregnant wife. Fans are wondering if this is a development in the life of Ajay Krishna who has fulfilled the desire of his beloved wife.