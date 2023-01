விக்ரமனை பற்றி எதுவும் தெரியாமல் பழகி விட்டேன்..வெளியே பார்த்து அதிர்ந்து விட்டேன்..ஏடிகே நெகிழ்ச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ஏடிகே விக்ரமன் மற்றும் அசீம் பற்றி பல தகவல்களை கூறி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு விக்ரமன் பற்றி ஏடிகே வெளியிட்ட முதல் பதிவிற்க்கு முதல் முறையாக விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு தான் விக்ரமனுடைய பழைய வீடியோக்களை பார்த்து தான் அதிர்ந்து விட்டதாக ஏடிகே கூறி இருக்கிறார்.

English summary

ADK Vikraman and Azeem who walked out of Bigg Boss Tamil season 6 have revealed a lot of information.For the first time, ADK has given an explanation for the first post about Vikraman after the Bigg Boss show.ADK says that he was shocked after watching Vikraman's old videos after the Bigg Boss show.