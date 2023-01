டிடியின் மறுமணம்! முதல்முறையாக ரகசியங்களை உடைத்த எதிர் நீச்சல் ரேணுகா.. இதுதான் நிஜ காரணமாம்!?

டிடிக்கு தொழிலதிபரோடு திருமணம் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி வருவதை தொடர்ந்து அவருடைய சகோதரியான பிரியதர்ஷினி முதல் முறையாக அதற்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியின் செல்ல பிள்ளையாகவும் தொகுப்பாளராகவும் வலம் வரும் டிடி என்ற திவ்யதர்ஷினி இரண்டாவது திருமணம் செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் தொடர்ந்து சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது.

டிடி தொழில் அதிபரை திருமணம் செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் பரவி வரும் நிலையில் அதை குறித்து எந்த விளக்கத்தையும் கொடுக்காமல் இருந்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் நடித்து வரும் டிடி யின் அக்கா முதல் முறையாக வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக இதுவரைக்கும் டிடி மறுமணத்தை பற்றி எந்த யோசனையும் இல்லாமல் தான் இருந்து வருகிறார் என்று கூறி இருக்கிறார்.

விஜய் டிவி சீரியல் நடிகையின் பிறந்தநாளுக்கு இன்ப அதிர்ச்சிகொடுத்த விஜய் சேதுபதி.. வியப்பில் ரசிகர்கள்

English summary

Divyadarshini DD, who is the darling and host of Vijay TV, is getting married for the second time, the news is spreading on social media.While reports are spreading that she is going to marry a DD industrialist, she has not given any explanation about it.DD's older sister, who is currently acting in the serial EthirNeechal'', put an end to rumors for the first time without any idea about DD's remarriage.