மகனை வைத்து வந்த மிரட்டல்கள்... மீடியாவை விட்டு சன் நியூஸ் மோனிகா விலக காரணங்கள் இது தானாம்!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் செய்தி வாசிப்பாளராக இருந்த விஜே மோனிகா பிறகு சின்னத்திரை நடிகையாக மாறி தற்போது தொலைக்காட்சியை விட்டு விலகி இருக்கிறார்.

பரபரப்பாக இருந்த இவர் திடீரென சின்னத்திரையை விட்டு விலகுவதற்கு அவருக்கு தொடர்ந்து தன்னுடைய குழந்தையை வைத்து வந்த மிரட்டல்கள் தான் காரணம் என்று கூறியிருக்கிறார்.

சமூக வலைத்தளத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கும் இவர் தற்போது தன்னுடைய கணவர் மற்றும் குழந்தையின் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

கணவர் கூறிய ரகசியத்தால் அதிரடியாக மாற்றம் காட்டும் மைனா.. விக்ரமனுக்கு எதிராக இப்படி ஒரு செயலா?

English summary

VJ Monika, who was a newsreader on Sun TV, later became a small screen actress and is now away from television.He has said that the reason for his sudden departure from the small screen was the constant threats against his child.She is active on social media and is currently posting pictures of her husband and child.