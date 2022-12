அடுத்த கண்ணம்மாவாக பிக்பாஸ் நடிகை தானா? அவரே வெளியிட்ட புகைப்படம்.. குவியும் கருத்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலின் முதல் பாகம் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் முடிவடைய இருக்கும் நிலையில் அதன் இரண்டாவது பாகத்தில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அறிமுகமான, தாமரை செல்வி கலந்து கொள்வதாக புகைப்படம் வெளியிட்டு தெரிவித்திருக்கிறார்.

முதல் முறையாக பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலமாக சின்னத்திரை ரசிகர்களின் மனதில் பெரும் ஆதரவை பிடித்த தாமரை செல்வி தற்போது திரைப்படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் சீரியலிலும் அறிமுகமாக போகிறார்.

English summary

While the first part of Bharathi Kannamma serial which is being aired on Vijay TV is going to end in a few days, Thamarai Selvi, who made her debut on Bigg Boss show, has released a photo and said that she will participate in the second part.Thamarai Selvi, who won the hearts of small screen fans for the first time through Bigg Boss, is currently acting in movies and is going to make her debut in serials.