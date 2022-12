பிக் பாஸ் 6: கூடவே இருந்த ஜனனி வெளியே சென்ற பிறகு அமுதவாணன் செய்த செயல்... அட இப்படியா பண்ணுவாங்க?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் ஒருவர் சென்றாலும் இந்த வாரம் வெளியேறிய ஜனனி சென்ற சில மணி நேரத்திற்குள் அவரோடு அதிகமாக நேரத்தை செலவிட்ட அமுதவாணன் செய்த செயல் பலருடைய கருத்துக்களையும் பெற்று வருகிறது.

கிட்டத்தட்ட 70 நாட்கள் முடிவடைந்த நிலையில் கடைசி வரை இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து இருந்த ஜனனிக்கு திடீர் வெளியேற்றம் அவரை மட்டும் அல்லாமல் அவருடைய ரசிகர்களையும் ஏமாற்றம் அடைய செய்திருக்கிறது.

English summary

Although one person leaves Bigg Boss every week, Janani, who left this week, Amudhavanan, who spent a lot of time with her within a few hours of her departure, is getting comments from many people.The sudden ouster of Janani, who was expected to stay till the end after nearly 70 days, has disappointed not only him but also his fans.