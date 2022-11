முத்தம் கேட்டு தொந்தரவு செய்த ராபர்ட் மாஸ்டர்.. ரட்சிதாவின் கணவர் வெளியிட்ட மிரட்டும் பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ராபர்ட் மாஸ்டர் ரட்சிதாவிடம் முத்தம் கேட்ட விஷயத்தை தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்கள் பலர் ரட்சிதாவிற்கு நீதி வேண்டும் என்று ஹேஷ்டேக் பகிர்ந்து செய்து வருகின்றனர்.

ரட்சிதாவின் கணவர் தினேஷ் ,ராபர்ட் மாஸ்டர் செய்த செயலை குறித்து வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களால் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இதுவரைக்கும் பிரிந்து இருந்த ரட்சிதா மற்றும் அவருடைய கணவர் தற்போது வெளியிட்ட பதிவால் ரசிகர்களுக்குள் குழப்பம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

ராபர்ட் மாஸ்டர் சொன்னது எல்லாம் பொய்யா? ஆதாரத்தை வெளியிட்ட ரசிகர்கள்..இவர் தான் அவருடைய மகளாம்!?

English summary

Bigg Boss Tamil Season Six, Robert Master asked Rachitha for a kiss, many fans are currently sharing hashtags on social media saying they want justice forRachitha. Rachitha's husband Dinesh's post about Robert Master's act is being shared by fans. Rachitha and her husband who were separated till now Due to the published post, there is confusion among the fans.