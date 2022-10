வெறித்தனமான ரசிகர் போல! ரட்சிதா மகாலட்சுமிக்காக ரசிகர் செய்த செயல்.. எப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் நடிகை ரட்சிதா மகாலட்சுமிக்கு ரசிகர் ஒருவர் செய்த செயல் பலரையும் வியக்க வைத்திருக்கிறது.

சரவணன் மீனாட்சி சீரியல் மூலமாக உச்சத்தில் வலம் வந்த ரட்சிதா இப்போது பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலமாக ரசிகர்களை மேலும் கவர்ந்து வருகிறார்.

ரட்சிதாவின் புகைப்படத்தை ரசிகர் ஒருவர் தன்னுடைய பைக்கில் ஒட்டி அவருக்கு வித்தியாசமாக ஆதரவு தெரிவித்து வருகிறார்.

பிக் பாஸ் 6: பிக் பாஸ் வீட்டில் நடந்த ஐந்தாம் நாள் சம்பவங்கள்.. இன்னும் ட்ரெய்னிங் வேணும்..!!

English summary

Actress Rachitha Mahalakshmi, who is on Bigg Boss, was shocked by what a fan did to her.Rachitha, who climbed to the top through Saravanan Meenakshi serial, is now attracting more fans through Bigg Boss.A fan has pasted Rachitha's photo on his bike and is supporting her in a different way.