ஜனனி என்னை பற்றி அந்த மாதிரி பேசிய வார்த்தைக்கு பதில் இதுதான்.. ரச்சிதாவின் எதிர்பார்க்காத செயல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி விட்டு வெளியே வந்த ரச்சிதாவிடம் ஜனனி மன்னிப்பு கேட்டு இருக்கிறாராம்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் இருக்கும்போது ரச்சிதாவை எருமை மாடுக்கு சேலை கட்டுன மாதிரி இருக்கிறது என்று உருவ கேலி செய்த ஜனனிக்கு ரச்சிதா எதிர்பார்க்காத பதிலை கூறியிருக்கிறார்.

ஜனனியின் பேச்சைக் கேட்ட ரச்சிதா அவர் இன்னும் ஒரு குழந்தையாக தான் இருக்கிறார். இதைவிட சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகமான வார்த்தைகளை நான் கேட்டுவிட்டேன். அதனால் இதைப் பற்றி நான் எந்த வருத்தமும் படவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார்.

மைனா பற்றிய ரகசியத்தை உடைத்த ரச்சிதா.. 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி!? பிரச்சனைக்கு காரணம் இதுதானாம்

English summary

Janani apologizes to Rachitha who walked out of Bigg Boss Tamil season 6.Rachitha gave an unexpected reply to Janani who made fun of Rachitha while inside the Bigg Boss program saying that Rachitha looked like a saree tied to a buffalo.Rachitha hears Janani's speech and says she is still a child. I have heard more words on social media than this. So he has said that I have no regrets about this.