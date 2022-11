காதல் திருமணம், "நிறைவேறாத ஆசை”... எதிர்நீச்சல் சக்தியின் யாருக்கும் தெரியாத வாழ்க்கையின் மறுபக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலின் கதாநாயகனாக சக்தி கேரக்டரில் நடிப்பவரின் பெயர் சபரி பிரசாந்த் தான்.

ஒரு பிசினஸ்மேன் ஆக இருந்த சபரி பின்பு நடிகராக மாறுவதற்கு பல சுவாரசியமான தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

ஆரம்பத்தில் பல தோல்விகள் கிடைத்து வந்தாலும் சபரி பிரசாத் தற்போது எதிர்நீச்சல் சீரியலின் மூலமாக ரசிகர்களின் மத்தியில் நல்ல பிரபலம் அடைந்திருக்கிறார்.

English summary

Sabari Prashant is the protagonist of the Sun TV ethirneechal serial Sakthi''.Sabari who was a businessman then turned into an actor has many interesting information.Although there were many failures in the beginning, Sabari Prasad has now gained good popularity among the fans through the serial Ethirneechal''.