பிரபல சீரியல் நடிகை வெளியேறுவதற்கு காரணம் இதுதானா? அடுத்த நாளே இப்படி கூட நடக்குமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி 100 எபிசோடுகள் கூட தாண்டாத மீனாட்சி பொண்ணுங்க சீரியலில் இருந்து சீரியலின் கதாநாயகி வெளியேறியிருந்தார். அது குறித்த பல தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

கதாநாயகி மோக்ஷிதா வெளியேறிய அடுத்த நாளே அவருடைய இடத்தில் புது நடிகை நடித்து வருகிறார். இதைக் குறித்து ரசிகர்கள் பலரும் கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

English summary

The heroine of the serial Meenakshi Ponnunga had left the serial which was aired in Zee Tamil and did not even cross 100 episodes. There is a lot of information about it.The day after the heroine Mokshita left, a new actress is playing in her place. Many fans are raising questions about this.