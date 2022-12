முனீஸ் ராஜா,ராஜ்கிரண் பற்றி கூறிய உண்மைகள்.. குடும்ப பிரச்சனை இப்போ வேறு விதமாக மாறி இருக்கிறதே!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகர் ஆன முனீஸ் ராஜா தன்னுடைய மனைவிக்கும் ராஜ்கிரணுக்கும் என்ன உறவு என்பது குறித்தும் தன் மீது தற்போது வழக்கு தொடர்வதற்கு காரணத்தை பற்றியும் கூறி இருக்கிறார்.

நடிகர் ராஜ்கிரண் தூண்டுதலின் பேரில் தன்னுடைய மனைவியின் அம்மா இப்போது தன்னுடைய குடும்பத்தின் மீதும் தன் மீதும் தொடரப்பட்ட கொடுக்கப்பட்ட வழக்குக்காக தான் அலைந்து கொண்டிருப்பதாகவும் வேதனையோடு தெரிவித்து இருக்கிறார்.

English summary

Small screen actor Muneez Raja has spoken about the relationship between his wife and Rajkiran and the reason why he is now being sued.Actor Rajkiran has also expressed anguish that his wife's mother is now on the prowl for a given case filed against her family and herself.