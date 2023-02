நானும் அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு இருக்கிறேன்.. விஜயகாந்த் பற்றி உருக்கமாக பேசிய "நாதஸ்வரம்” நடிகை

நடிகர் விஜயகாந்த் வீட்டிற்கு வருபவர்களுக்கு எப்போதும் சாப்பாடு விதவிதமாக காத்திருக்கும் என்றும் தானும் அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் என சீரியல் நடிகை ஜெயந்தி கூறியிருக்கிறார்

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான நாதஸ்வரம் சீரியலில் அம்மா கேரக்டரில் நடித்த நடிகை ஜெயந்தி தற்போது நடிகர் விஜயகாந்த் பற்றி பேசியிருக்கிறார்.

நடிகர் விஜயகாந்தின் உடல்நிலை ஆரம்பத்தில் இருந்ததற்கு இப்போது நல்ல முன்னேற்றம் அடைந்து இருக்கிறது என்று தகவல் கூறி இருக்கிறார்.

விஜயகாந்த் வீட்டில் எப்போது யார் சென்றாலும் அவருக்கு தேவையான உதவிகள் கிடைக்கும் குறிப்பாக சாப்பாடு விஷயத்தில் அனைவரும் பசியாறிக் கொண்டு போவார்கள் என்று கூறியிருக்கிறார்.

