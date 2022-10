பிரபல நடிகர் மனைவி மரணம்? சக நடிகர் போஸ்டால் பரபரப்பு.. அட இவருக்கா இந்த நிலைமை!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகர் ஆன ராஜ் கமல் சக நடிகரின் மனைவியை குறித்து வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

ஜெமிலா சீரியலில் ஜெமிலாவின் அப்பாவாக நடித்து வரும் பாரத் கல்யாண் மனைவி திடீரென மரணம் அடைந்து விட்டார் என்ற செய்தி பலருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்து இருக்கிறது.

சின்னத்திரை நடிகர் மனைவியின் திடீர் மரணத்திற்கு ரசிகர்கள் பலரும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Small screen actor Raj Kamal's post about his co-star's wife has shocked the fans. The news that the wife of Bharath Kalyan, who is playing the role of Jemila's father in the serial Jemila, has passed away has shocked many people.