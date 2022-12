குழந்தையைப் பற்றி முதல்முறையாக பேசிய ரச்சிதா...கணவருடைய சிறப்பான கருத்து... இப்படி ஒரு அறிவுரையா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ரச்சிதா முதல் முறையாக தன்னுடைய வருங்கால குழந்தை குறித்து மனம் விட்டு பேசி இருக்கிறார்.

35 வயதில் தான் குழந்தையை தத்தெடுக்க போவதாக ரச்சிதா விருப்பத்தை தெரிவித்து இருக்கும் நிலையில் அவருடைய கணவர் தினேஷ் அவருக்காக ரசிகர்களிடம் ஓட்டு அளிக்க சொல்லி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

Rachitha, who is in Bigg Boss Tamil Season 6, has spoken openly about her future child for the first time.While Rachitha expressed her desire to adopt a child at the age of 35, her husband Dinesh is asking fans to vote for her.