"இங்க இருந்து வந்தாலே இப்படி தான் என்று அடையாளப்படுத்திட்டாங்க” விளக்கம் கொடுத்த அசல் கோலார்

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியே வந்த அசல் கோலார் அந்த நிகழ்ச்சியில் அவரைப் பற்றி வந்த மீம்ஸுகளுக்கு விளக்கம் கொடுத்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தான் செய்த செயலுக்கு தன்னை மட்டும் தண்டிக்கலாம் அல்லது கருத்து கூறலாம் ஆனால் நான் வந்த இடத்தையும் என்னை சார்ந்தவர்களையும் பற்றி பேசுவது முறையல்ல என்று ரசிகர்களுக்கு அசல் கோலார் கருத்து கூறியிருக்கிறார்.

Asal Kolar, who came out of Bigg Boss Tamil season 6 show, has released a video explaining the memes about him in that show. He can only punish himself or comment for what he has done, but Asal Kolar has commented to the fans that it is not right to talk about the place I came from and the people who are related to me.