தன் தோல்வியால் உடல்நிலை பாதிப்பாகி மருத்துவமனையில் ரசிகர்கள்.. விக்ரமன் கூறிய நெகிழ்ச்சி வார்த்தை

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு விக்ரமன் முதல் முறையாக லைவில் ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியே வந்த தனக்கு இந்த அளவிற்கு வரவேற்பு இருக்கும் என்பதை தான் நினைக்கவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தான் தோற்று விட்டதால் ரசிகர்கள் பலர் அதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாமல் உடல்நிலை சரியில்லாமல் மருத்துவமனையில் இருப்பதாகவும் அதற்கு தனக்கு வருத்தமாக இருப்பதாகவும் விக்ரமன் கூறியிருக்கிறார்.

After Bigg Boss Tamil season 6, Vikraman answered the questions of the fans live for the first time.He said that he did not think that he would get such a reception after coming out of the Bigg Boss show.Vikraman has said that many fans could not accept it because he lost in the Bigg Boss show and he is sick in the hospital and he is sad about it.