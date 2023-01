எதிர்நீச்சல் சீரியலில் இதுதான் நடக்கிறது... வெளியே தெரியாத ரகசியங்கள் இருக்கு.. உளறிய கரிகாலன்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் கரிகாலனாக நடிக்கும் நடிகர் விமல் குமார் அந்த சீரியலை பற்றி பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

முதல் முறையாக நடிகர் விமல் குமார் இந்த சீரியலில் தான் கரிகாலனாக நடிப்பை தொடங்கி இருக்கிறாராம்.

எதிர்நீச்சல் சீரியல் சமீபத்தில் நல்ல வரவேற்பு பெறுவதற்கான காரணம் அந்த சீரியலின் இயக்குனரும், கதையின் தரமும் அதற்கான உழைப்பும் தான் என்று கூறி இருக்கிறார்.

எதிர்நீச்சல் கரிகாலனுக்கு இத்தனை சோகங்களா? காலேஜ் ப்ரொபஸர் ஆக இருந்து நடிகராக மாறிய காரணம்!

English summary

Ethirneechal: A video of actor Vimal Kumar, who is playing Karikalan in the Sun TV serial Ethirneechal, talking about the serial is being shared by fans on social media. For the first time, actor Vimal Kumar has started acting as Karikalan in this serial. The director of the serial has said that the reason behind the good reception of the Ethirneechal serial is the quality of the story and the work done for it.