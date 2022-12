அந்தப் பெண்ணை துரத்தி விடுங்க.. சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அர்ணவிடம் ரசிகர்கள் வேண்டுகோள்.. ஓப்பனா கேள்வி?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் செல்லமா சீரியல் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அந்த சீரியலின் ரசிகர்கள் கதாநாயகன் அர்ணவிடம் பல கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கின்றனர்.

ரசிகர்களோடு சகஜமாக பேசிக் கொண்டிருந்த அர்ணவிடம் சீரியலின் கதையில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக அந்தப் பெண்ணை துரத்தி விடுங்க என்று வேண்டுகோள் வைத்திருக்கின்றனர்.

At the shooting spot of Chellama serial which is being aired on Vijay TV, the fans of that serial are raising many questions to the protagonist Arnaav.Arnavi, who was talking to the fans, had to make many changes in the story of the serial. In particular, they have requested that the woman be chased away.