கண்டென்ட் நாயகனை இழந்த பிக்பாஸ்...கதறி அழுத போட்டியாளர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு தற்போது நிறைவேறினாலும் பலர் மனவருத்தத்தில் இருந்து வருகிறார்களாம்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்கிய முதல் நாளில் இருந்து இதையே கூறி வந்த ரசிகர்கள் பலர் நேற்று சாதித்து விட்ட மகிழ்ச்சியில் கொண்டாடி இருக்கின்றனர்.

என்னதான் இது ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவாக இருந்தாலும் தற்போது எதிர்பாராத செயல் நடந்திருப்பதால் அபிஷேக்கின் தீவிரமான ரசிகர்கள் ஃபீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

English summary

Abhishek's exit as the second elimination was not only a source of grief for the fans but also for his fellow contestants.