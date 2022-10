பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் கதாநாயகனுக்கு திடீர் கல்யாணம்.. நெருங்கிய நண்பர்களோடு எளிமையான கொண்டாட்டம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் அகிலன் கேரக்டரில் நடிக்கும் சுகிலேஷுக்கு எளிமையாக திருமணம் முடிந்திருக்கிறது.

திருமணத்தை பற்றி எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடாமல் சுகேஷ் திருமண புகைப்படங்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறார்.

பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் பாரதியின் தம்பியாகவும் இரண்டாவது கதாநாயகனாக நடித்துக் கொண்டிருக்கும் சுகேஷ் திருமணத்திற்கு ரசிகர்கள் பலர் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Sukesh, who is playing the character of Akhilan in Bharathikannamma serial, got married easily. Without making any announcement about the marriage, Sukesh has given the fans a pleasant surprise by releasing wedding photos. Many fans are congratulating Sukesh, who is playing the second lead role of Bharathi's younger brother in Bharathikannamma serial.