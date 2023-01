எழிலுக்கு யாரோடு திருமணம் வர்ஷினியா? அமிர்தாவா? கடைசியில் நடக்கும் ட்விஸ்ட் இது தான்! லீக் ஆன வீடியோ

பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழிலுக்கு யாரோடு திருமணம் நடக்க இருக்கிறது என்ற வீடியோ தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழிலுக்கு திருமணம் நடக்கும் மேக்கிங் வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வெளியாகி இருக்கிறது.

குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனையை காரணம் காட்டி ஈஸ்வரி வர்ஷினியை திருமணம் செய்து வைப்பதற்காக எழிலை சம்மதிக்க வைத்திருக்கிறார்.

ஆனால் கடைசி நேரத்தில் எழில் திருமணத்தில் எதிர்பாராத பல திருப்பங்கள் நடைபெற இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

பாக்கியாவை பழிவாங்க கோபியின் சூழ்ச்சி..எழிலுக்கு செக் வைக்கும் ஈஸ்வரி..ராமமூர்த்தி எடுக்கும் முடிவு?

English summary

The making video of Ezhili's marriage in Baakkiyalakshmi serial is now out on the internet.Ishwari convinces Ezhil to marry Varshini citing family problems.But at the last minute, there are reports that many unexpected twists and turns are going to happen in Ezhil's marriage.