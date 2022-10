செல்லம்மா சீரியலிலிருந்து நீக்கப்பட்ட அர்ணவ்... புதிய ஹீரோ இவர் தானாம்!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: செல்லமா சீரியலில் கதாநாயகனாக நடித்து வந்த அர்ணவ் நீக்கப்பட்டு இருக்கிறார்.

குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக அர்ணவ் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் அவருக்கு பதிலாக புதிய கதாநாயகன் சீரியலில் நடிக்க இருக்கிறாராம்.

அர்ணவ் நடித்த கேரக்டரில் இனி அவருக்கு பதிலாக திலீப் ஆர் செட்டி என்ற தெலுங்கு சீரியல் நடிகர் நடிக்க இருக்கிறாராம்.

இப்ப சந்தோஷமா திவ்யா..ஆவேசமாக கேட்ட செல்லம்மா சீரியல் அர்ணவ்.. புழல் சிறையில் அடைப்பு

English summary

Arnaav, who was playing the lead role in the Chellama serial, has been removed. Arnaav has been arrested due to family problems, and a new lead actor is replacing him in the serial. The character played by Arnaav has now been replaced by a Telugu serial actor named Dilip R Shetty.