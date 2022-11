வயசானாலும் ஸ்டைலும் அழகும்.. இஸ்ரோவின் வின்டேஜ் ராக்கெட் தெரியுமா? 200வது முறையாக பறந்து சாதனை

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: இந்தியாவின் பிஎஸ்எல்வி, ஜிஎஸ்எல்வி உள்ளிட்ட ராக்கெட்டுகளுக்கு முன்னோடியான 'RH-200' எனும் ராக்கெட் நேற்று 200வது முறையாக வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்திய விண்வெளித்துறையில் தொடக்கத்தில் இந்த வகை ராக்கெட்டுகள்தான் அதிகம் ஆதிக்கம் செலுத்தின. பின்னர் வந்தவைதான் மேற்குறிப்பிட்ட பிஎஸ்எல்வி, ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்டுகள்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மற்றும் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையத்தின் முக்கிய அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

The rocket 'RH-200', the predecessor of India's rockets including PSLV and JSLV, was successfully launched for the 200th time yesterday. This type of rocket dominated the Indian space industry in the beginning. Later came the aforementioned PSLV and GSLV rockets. Former President Ram Nath Kovind and senior officials of Vikram Sarabhai Space Center participated in the programme.