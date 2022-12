என்ன இது? சான்டா கிளாஸ் பிரதமர் மாதிரி இருக்கு? கொச்சி கார்னிவல் விழாவை ரத்து பண்ணுங்க! பாயும் பாஜக

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் கொச்சி நகரத்தில் ஆண்டு தோறும் நடைபெறும் கார்னிவல் திருவிழாவில் சான்டா கிளாஸை போன்ற உருவ பொம்மை ஒன்று எரிக்கப்படுவது வழக்கம். இவ்வாறு இருக்கையில் இந்த ஆண்டு எரிக்கப்பட உள்ள பொம்மை பிரதமர் மோடியின் உருவத்தை ஒத்திருப்பதாக பாஜகவினர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

இந்தியாவில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ஆங்கிலேயர்களின் கலாச்சார ஆதிக்கம் அதிகம் இருந்தாலும், கேரளாவை பொறுத்த வரை குறிப்பாக கொச்சி நகரத்தை பொறுத்த வரை இங்கு போர்த்துக்கீசியர்கள் கலாச்சாரம் பரவலாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இதன் அடையாளமாக ஆண்டு தோறும் கார்னிவல் திருவிழா நடத்தப்படுகிறது. இந்த திருவிழா போர்த்துக்கீசியர்களின் காலத்தில்தான் உருவாக்கப்பட்டது. அதாவது புத்தாண்டை வரவேற்க பல்வேறு விழாக்கள் டிசம்பர் மாதத்தின் கடைசி இரண்டு வாரங்களில் நடத்தப்படும்.

அப்படி தொடங்கியதுதான் இந்த 'கொச்சி கார்னிவல்'. 1503ம் ஆண்டு முதல் 1663ம் ஆண்டு வரை போர்த்துக்கீசியர்கள் இந்த திருவிழாக்களை நடத்தினர். அதன் பின்னர் இந்த திருவிழா கைவிடப்பட்டது. ஆனால், 1984ம் ஆண்டு மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது. டிசம்பர் மாத்தின் கடைசி இரண்டு வாரங்களில் உணவு திருவிழாக்கள், கலை நிகழ்ச்சிகள், இசை நிகழ்ச்சிகள், விளையாட்டு நிகழ்வுகள் ஆகியவை நடைபெறும்.

English summary

An effigy of Santa Claus is burned at the annual carnival in Kochi, Kerala. The BJP has alleged that the effigy to be burnt this year resembles the effigy of Prime Minister Modi.