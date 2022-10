வருங்கால கணவருக்கு வீடியோக்களை அனுப்பிவிடுவார் என காதலிக்கு பயம்? ஷாரோன் கொலை வழக்கில் ஷாக் தகவல்!

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கன்னியாகுமரி - கேரள எல்லையில் வயிற்று வலியால் இளைஞர் உயிரிழந்த சம்பவத்தில் திடீர் திருப்பமாக அந்த இளைஞரின் காதலியை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். விசாரணையில், ஒன்றாக சுற்றிய வீடியோக்களை வருங்கால கணவருக்கு அனுப்பி விடலாம் என பயந்து காதலனை குளிர்பானத்தில் விஷம் கலந்துகொடுத்து காதலி கொன்றது தெரியவந்துள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை அருகே கேரளாவின் பாறசாலை மூறியன்கரை பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜெயராஜன்.

இவரது மகன் ஷாரோன் ராஜ் (வயது 23).பி.எஸ்சி ரேடியாலஜி படித்து வரும் ஷாரோன் ராஜ் களியக்காவிளை அருகே ராமவர்மன்சிறை பகுதியை சேர்ந்த எம். ஏ படிக்கும் மாணவியான கிரீஷ்மா(22) என்ற பெண்ணை காதலித்து வந்துள்ளார்.

In a sudden twist, the police have arrested the young man's girlfriend in the case of the death of a young man due to stomach ache on the Kanyakumari-Kerala border. On investigation, it was revealed that it was the girlfriend who killed the boyfriend by mixing poison in the soft drink.