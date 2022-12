பிரான்ஸ் தோற்ற சோகமாம்.. காவல் உதவி ஆய்வாளரை சரமாரியாக தாக்கிய பேன்ஸ்! திணறிய கேரள போலீஸ்

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கத்தாரில் நடைபெற்ற FIFA 2022 உலக கோப்பை கால் பந்து போட்டியில் அர்ஜென்டினா வெற்றி பெற்றதையடுத்து கேரளாவில் கொண்டாட்டங்கள் நேற்றிரவு களைக்கட்டின. இக்கொண்டாட்டங்கள் வன்முறையாக மாறியதில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். மூன்று காவலர்கள் காயமடைந்துள்ளனர். மட்டுமல்லாது காவல்துறையினர் மீதும் தாக்குதல் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் பல மாநிலங்களில் கிரிக்கெட் போட்டி அனைவராலும் கொண்டாடப்பட்டாலும், தென் இந்தியாவில் குறிப்பாக கேரளாவில் கால்பந்து போட்டிக்குதான் ரசிகர்கள் அதிகம்.

அரசியல் தலைவர்களுக்கு கட்டவுட் வைப்பதை போல இவர்கள் கால்பந்து வீரர்களுக்கு கட்டவுட் வைத்து அசத்துவார்கள். அதேபோல கால்பந்து வீரர்களுக்கு சிலை வைத்த வரலாறெல்லாம் உண்டு.

