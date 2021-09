கேரள காங்கிரசிலும் வெடித்தது உட்கட்சி பூசல்.. தேசிய காங்கிரசில் இருந்து மூத்த தலைவர் ராஜினாமா!

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: பஞ்சாப் காங்கிரசை தொடர்ந்து கேரள காங்கிரசிலும் தற்போது உட்கட்சி பூசல் வெடித்துள்ளது. கேரள மாநில காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் வி.எம். சுதிரன் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியில் இருந்து ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

இந்தியாவில் உள்ள கட்சிகளில் அதிக கோஷ்டி மோதல் கொண்ட கட்சி எது? என்று கேட்டால், கேள்வி கேட்டு முடிப்பதற்குள் காங்கிரஸ் என்று சட்டென்று பதில் வரும். ஆம்.. காங்கிரஸ் கட்சியையும், கோஷ்டி மோதலையும் பிரிக்க முடியாது.

English summary

Following the Punjab Congress, an intra-party conflict has erupted in the Kerala Congress as well. Former Kerala State Congress leader V.M. Sudhiran has resigned from the All India Congress Committee