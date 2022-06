இந்தியாவுக்கு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் ஜனாதிபதி தேவை இல்லை.. சிந்திக்க கூடியவர் தேவை! யஷ்வந்த் சின்ஹா கருத்து

Thiruvananthapuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவனந்தபுரம்: இந்தியாவுக்கு சுதந்திரமாக சிந்தித்து பேசும் குடியரசுத் தலைவரே தேவை என்றும், ரப்பர் ஸ்டாம்ப் குடியரசுத் தலைவர் தேவையில்லை என்றும் யஷ்வந்த் சின்ஹா கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதத்துடன் நிறைவடைகிறது. இதனால் வரும் ஜூலை 18 ஆம் தேதி நாட்டின் 15ஆவது குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளரை தேர்வு செய்வதற்கான வேலையில் பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் களமிறங்கின.

யஷ்வந்த் சின்ஹா நாளை சென்னை வருகை! முதல்வர் ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு திரட்டுகிறார்!

English summary

Yashwant Sinha, the candidate of joint Opposition nominee in the presidential election said a thinking and speaking person should be the resident of Rashtrapati Bhavan and not a rubber stamp.