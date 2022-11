"ஜூஸ் சாப்பிடுறீங்களா.. அய்யோ வேணாங்க.." ஷாரோன் மாதிரி இல்ல.. தோழிங்க விஷயத்தில் சிம்பு உஷார்தான்!

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் காதலன் ஷாரோனுக்கு கசாயத்தில் விஷம் கலந்து கொடுத்து கொலை செய்த காதலி கிரீஷ்மாவின் செயல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. தற்போது காதலியின் செயலை வைத்து முன்பே கணித்த சிம்பு! என்ற கேப்ஷனுடன் இணையத்தில் மீம்ஸ்கள் பரவி வருகின்றன.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை அருகே கேரளாவின் பாறசாலை மூறியன்கரை பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜெயராஜன்.

இவரது மகன் ஷாரோன் ராஜ் (வயது 23). பி.எஸ்சி ரேடியாலஜி படித்து வரும் ஷாரோன் ராஜ் களியக்காவிளை அருகே ராமவர்மன்சிறை பகுதியை சேர்ந்த எம்.ஏ படிக்கும் மாணவியான கிரீஷ்மா(22) என்ற பெண்ணை காதலித்து வந்துள்ளார்.'

போலீஸில் சிக்காமல் கொல்வது எப்படி.. எது மெல்ல கொல்லும் விஷம்.. கூகுளில் தேடிய கிரீஷ்மா.. பகீர் தகவல்

In Kerala, the act of girlfriend Grieshma, who killed her boyfriend Sharon by mixing poison in kasaya, created a sensation. Now Simbu predicted the actions of his girlfriend. Memes are going viral on the internet with the caption.