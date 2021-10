அரபிக்கடலில் சூறாவளி - கேரளாவில் நீடிக்கும் கனமழையால் 6 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட்

Thiruvananthapuram

oi-Jeyalakshmi C

திருவனந்தபுரம்: அரபிக்கடலில் இரண்டு தினங்களுக்கு சூறாவளி வீசக்கூடும் என்று வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. கேரளாவின் கோழிக்கோடு, பாலக்காடு, மலப்புரம் மற்றும் வயநாடு போன்ற பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு வரும் அக்டோபர் 15 வரை ஆரஞ்சு மற்றும் மஞ்சள் எச்சரிக்கைகளை வானிலை துறை மற்றும் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது.

வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகியுள்ள நிலையில் அரபிக்கடலிலும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் 3 நாட்களுக்கு தமிழகம், கேரளா, கர்நாடகாவில் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வங்கக் கடலில் அக்டோபர் 10ஆம் தேதியே காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகும் என கணிக்கப்பட்ட நிலையில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாமதமாக உருவாகியுள்ளது . வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஆந்திரா - ஒடிசா நோக்கி செல்லும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

