ஜெட் வேகத்தில் கொரோனா.. 4 வாரங்கள் மிக முக்கியமானது; கவனம் தேவை.. மக்களுக்கு கேரள அரசு எச்சரிக்கை

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கொரோனா தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் அடுத்த நான்கு வாரங்களில் மக்கள் மிகவும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். இது மிகவும் முக்கியமானது என்று அந்த மாநில மக்களுக்கு கேரள அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இந்தியாவில் ஏறக்குறைய அனைத்து மாநிலங்களிலும் கொரோனா தொற்று அந்தளவுக்கு பாதிப்பில்லை. ஆனால் 'மகாராஷ்டிராவிலும், 'கடவுளின் தேசம்' என்று அழைக்கப்படும் நமது அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது.

கிட்டத்தட்ட 'கொரோனாவின் தேசம்' என்று அழைக்கப்படும் அளவுக்கு அங்கு கடந்த இரண்டு மாதங்களாக 21,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் பதிவாகி வருகின்றன. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கூட கேரளாவில் 24,000 பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

