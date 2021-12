யாராக இருந்தாலும்,அது ஆளும் தரப்பாக இருந்தாலும்.. சட்டத்திற்கு கீழ்தான்.. கேரள ஐகோர்ட் சம்மட்டி அடி

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: சட்டத்திற்கு மேல் யாரும் இல்லை, அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் கூட சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் இல்லை என்று கடுமையான கருத்துகளைக் கேரள உயர் நீதிமன்றம் பதிவு செய்தது.

அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் அரசு நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பது தொடர்பாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கு கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த வழக்கில் முறையான அனுமதி இன்றி சட்டவிரோதமாகக் கொடிக் கம்பங்கள் எதுவும் அமைக்கக்கூடாது என்ற உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

English summary

No one is above the law, not even those in power says Kerala High Court. Kerala High Court directed the state government to take action against those who erect illegal flag poles irrespective of their affiliations.