மருமகனுடன் இணைந்து சித்ரவதை.. கொடுமை.. சபரிமலை போராளி ரெஹானா பாத்திமா மீது தாயார் போலீஸில் புகார்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: சபரிமலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு பிரபலம் அடைந்த சமூக ஆர்வலர் ரெஹானா பாத்திரமா மீது அவரது தாயார் போலீஸில் புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மருமகனுடன் சேர்ந்து தன்னை ரெகானா சித்ரவதை செய்வதாகவும், மிரட்டுவதாகவும் அவரது தாயார் புகார் அளித்துள்ளார்.

சமுதாய பிரச்சினைக்கு குரல் கொடுக்கும் சமூக ஆர்வலர், பெண்ணியவாதி எனக் கூறிக்கொள்ளும் ஒருவர் மீது அவரது தாயாரே புகார் அளித்திருப்பது விமர்சனத்தை எழுப்பியுள்ளது.

English summary

Mother lodges police complaint against her daughter Rehana Fathima, who was a Sabarimala protestor, that she and her husband torturing her.