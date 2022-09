கேரளாவில் ஓணம் பண்டிகை: சபரிமலை ஐய்யப்பன் கோவிலில் இன்று நடை திறப்பு

Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நடைதிறக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில் இன்று மாலை 5 மணிக்கு சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நடை திறக்கப்படுகிறது.

கேரளாவில் ஆண்டு தோறும் ஓணம் பண்டிகை அங்குள்ள மக்களால் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படும்.

ஆவணி மாதம் திருவோண நட்சத்திரம் வரை கொண்டாடப்படும் இந்த ஓணம் பண்டிகை கேரளாவில் களை கட்டும்.

ஓணம் பண்டிகை..சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை 6ல் திறப்பு..உடனடி முன்பதிவுக்கு அனுமதி

English summary

Every year on the occasion of Onam festival, Sabarimala Ayyappan temple is inaugurated and special pujas are held. In that way, the walk opens at Sabarimala Ayyappan temple today at 5 pm.