"எந்த ஸ்கூல் கெத்துனு பார்ப்போமா".. பிரேமம் பட பாணியில்.. நடுரோட்டில் மோதிக்கொண்ட பள்ளி மாணவர்கள்

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பிரேமம் திரைப்பட பாணியில் இரு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் பொது இடத்தில் வைத்து சண்டையிட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எந்தப் பள்ளிக்கூடத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் 'கெத்து' என நிரூபிப்பதற்காக மாணவர்கள் இப்படி ரவுடிகளை போல மோதிக்கொண்டது தெரியவந்துள்ளது.

இந்த விவகாரம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீஸார், செல்போன்களில் படம்பிடிக்கப்பட்ட வீடியோவை கொண்டு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

Shocking incident in Kerala, Ernakulam School students fought each other vigorously as they want to prove which school is best in rowdyism.