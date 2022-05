போன் பேசுனது குத்தமாயா? பார்லர் வாசலில் பாக்சிங் செய்த சேச்சி! பிக் ஷோவுக்கே டஃப் கொடுப்பாங்க போல.!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரள மாநிலத்தில் பியூட்டி பார்லர் முன்பு நின்று செல்போன் பேசியதற்காக பட்டதாரி பெண்ணை தனது குழந்தையின் கண் முன்பே நடுரோட்டில் வைத்து செருப்பால் அடித்து உதைக்கும் பியூட்டி பார்லர் உரிமையாளரின் அதிர்ச்சிகர வீடியோ வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேரளா மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தை அடுத்த சாஸ்தமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த மீனா என்பவர் அதே பகுதியில் பெண்களுக்கான பியூட்டி பார்லர் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார்.

மருதங்குழி பகுதியை சார்ந்த சேபா என்ற பட்டதாரி பெண் ஒருவர் தனது குழந்தையுடன் நகையை அடகு வைப்பதற்காக சாஸ்தமங்கலம் பகுதிக்கு வியாழக்கிழமையன்று வந்துள்ளார்.

English summary

a shocking video of a beauty parlor owner kicking a graduate girl in the middle of the road for standing in front of a beauty parlor and talking on her cell phone has caused a great stir In Kerala,