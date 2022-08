இந்தியர்கள் ராமாயணம், மகாபாரதம் படிக்க வேண்டும்.. சொல்வது வினாடி வினாவில் வென்ற முஸ்லீம் மாணவர்கள்

Thiruvananthapuram

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: அனைத்து இந்தியர்களும் ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்களை படிக்க வேண்டும் என்று கேரளாவில் ராமாயண வினாடி வினா போட்டியில் வெற்றிபெற்ற மலப்புரத்தை சேர்ந்த முஸ்லிம் மாணவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கேரளா மாநிலம் மலப்புரத்தில் கடந்த மாதம் ராமாயண வினாடி வினா போட்டி நடந்தது.

ஆன்லைன் வாயிலாக நடந்த இந்த வினாடி வினா போட்டியில் கேரளாவில் உள்ள பல்வேறு கல்லூரிகளை சேர்ந்த மாணவ மானவிகள் கலந்துகொண்டனர்.

English summary

All Indians should read epics like Ramayana and Mahabharata, said Muslim students from Malappuram who won the Ramayana quiz competition in Kerala.