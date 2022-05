சினிமா ஆசையால் சீரழிந்த நடிகைகள்! தொழிலதிபர்களிடம் அனுப்பி காசு பார்த்த நடிகர்! பறந்த ”ரெட் கார்னர்”

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : நடிகை மற்றும் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த புகாரில் பிரபல மலையாள நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான விஜய் பாபுவுக்கு எதிராக ரெட் கார்னர் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்படவுள்ளதாக தகவல் வெளியான நிலையில், சினிமாவில் வாய்ப்பு கேட்ட நடிகைகளை தொழிலதிபர்களிடம் அனுப்பி பாலியல் தொழில் செய்ததாக பகீர் புகார் எழுந்துள்ளது.

மலையாளத்தில் வெளியான சூர்யன் என்ற படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான விஜய் பாபு, படங்களைத் தயாரித்து நடித்து மலையாள திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்தார்.

இந்நிலையில் அவரது தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் தாயாரிக்கப்பட்ட படத்தில் நடத்த நடிகை ஒருவர் அவர் மீது பாலியல் வன்கொடுமை புகார் அளித்த சம்பவம் மலையாள திரையுலகில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

பாலியல் தொழிலுக்கு வற்புறுத்தும் தயாரிப்பாளர்.. டிஜிபி அலுவலகத்தில் டிவி நடிகை தற்கொலை முயற்சி

English summary

Following the news that a Red Corner Notice will be issued against popular Malayalam actor and producer Vijay Babu for sexually harassing an actress and a woman, Pakir has complained that he has sexually harassed actresses who asked for opportunities in cinema.